Oseba padla v potok, reševalci so jo prepeljali v UKC Ljubljana

Ob 14.02 je v Zgornji Jablanici v občini Šmartno pri Litiji starejša oseba padla v potok. Gasilci PGD Šmartno pri Litiji in Litija so skupaj z reševalcem NMP Litija iznesli osebo iz potoka. Reševalci so jo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.