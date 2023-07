Oglasil se je brat 21-letnega Tilna, ki je pogrešan šesti dan

V soboto okoli desete ure dopoldan je pogrešani 21-letni Tilen Šuber iz Kopra odšel od doma in za njim se je izgubila vsaka sled. O tem smo poročali tukaj. Njegov brat Matej se je z daljšim zapisom oglasil na facebooku, prav tako so ustvarili skupino Najdimo Tilna, ki je namenjena vsem, ki bi želeli pomagati pri iskalni akciji Tilna, in vsem, ki bi imeli kakršnokoli informacijo o njem.

Tilen je star 21 let, suhe in mišičaste postave, krepkejši zgornji del trupa, z rjavimi daljšimi lasmi ter modrimi očmi. Bled obraz, deluje zasanjano. Oblečen je bil v modre kratke hlače, črno kratko majico brez rokavov ter obut v črne športne copate. Verjetno je imel tudi črno kapo s ščitnikom (po navadi obrnjeno nazaj). Na desni roki ima zapestnico temnejše barve.

Matej Šuber je zapisal, da ne more verjeti, "da ne obstaja niti en posnetek njegovega mlajšega brata, kjer bi lahko videli, v katero smer se je odpravil, in nato dalje iskali njegovo gibanje«.

»Skačemo od hiše do hiše, od podjetja do podjetja, raznih objektov, kjer so videonadzori, in nobenega oprijemljivega posnetka. Policija prelaga stvari iz izmene v izmeno (razen redkih policistov, ki se resnično zavzamejo), ljudje ne dajejo posnetkov, ker seveda obstaja varovanje osebnih podatkov, in tudi policija potem ne more skorajda nič,« pojasnjuje.

Zapisal je, da je komunikacija med družino in policijo slaba, »saj je sistem in zakon takšen, da ne smejo podati preveč podrobnosti, dokler teče postopek. Te podrobnosti so pa lahko ključne pri iskanju našega družinskega člana in čas leti,« piše Matej in dodaja, da so lahko pregledali le občinske kamere na ulicah, a jim je policija zahtevek odobrila šele po nekaj dnevih od izginotja.

Obupana družina prosi vse, ki bi jim lahko pomagali, naj se oglasijo, ob tem pa se zahvaljujejo vsem »redkim dobrim dušam, ki so z nami v teh težkih dnevih,« je zapisal brat pogrešanega Tilna.