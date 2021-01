Ogenj reševalcem uničil vso opremo (FOTO)

Sosednji objekti niso bili ogroženi. FOTO: PGD ZREČE

Reševalcem smučišča so zgoreli smuči, pancerji, čelade, radijske zveze in oblačila.

6 x 4

metre je bil velik lesen objekt.

Reševalci smučišča Rogla so v soboto popoldne v nekaj minutah ostali brez vse svoje opreme. Zgorela jim je v leseni hišici, ki stoji kakšnih 30 metrov od hotelaPlanja. Bilo je nekaj čez 13. uro, nam je povedal vodja hotelirstva in gostinstva Rogla, ko je obiskovalka opazila, da se kadi iz hiške.Takoj je obvestila policiste, ki so bili na srečo blizu, saj so na Rogli nadzorovali spoštovanje odlokov za ohranjanje zdravja ljudi v času novega koronavirusa. Z ognjem so se po besedah Kejžarja najprej spopadli njihovi vzdrževalci, kmalu zatem pa so na kraj dogodka prispeli še gasilci iz PGD Zreče in PGD Gorenje pri Zrečah. Nevarnosti, da bi se požar razširil na bližnji hotel oziroma druge objekte, k sreči ni bilo, saj je to preprečevala tudi pločevinasta streha hiške.A vseeno so se morali gasilci pri ukrotitvi ognjenih zubljev pošteno potruditi, saj brez rezanja oziroma odstranitve te strehe ni šlo. Poleg tega, kot nam je povedal Poveljnik PGD Zreče, so morali ves čas paziti, da jim ni zmrznila voda na aluminijastih spojkah gasilskih cevi, saj je bila zunanja temperatura –10 stopinj Celzija.Požar so uspešno pogasili, žal pa niso mogli rešiti opreme, shranjene v hiški. Smučarski reševalci so ostali brez vsega, zgoreli so smuči, čelade, radijske zveze, oblačila in smučarski čevlji. Kolikšna je škoda, nam Kejžar še ni znal povedati, znana bo, ko bodo reševalci opravili celoten popis. Dejstvo pa je, da je objekt, velik 6 x 4 metre, v celoti uničen in ga bodo morali odstraniti.Na PU Celje so nam v zvezi s požarom povedali, da je tuja krivda izključena. Najverjetnejši vzrok pa da se skriva v električni napeljavi. Tako Kejžar kot Jelenko sta včeraj še povedala, da so se ljudje zelo držali nasvetov policistov o izogibanju obiska večjih turističnih točk. »Je bistvena razlika od prejšnjega vikenda,« je poudaril Kejžar.