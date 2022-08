Od smrti je Jožeta ločilo 20 sekund (FOTO)

Veliko sreče v nesreči je imel v torek dopoldne Jože Klančar s Kuzarjevega Kala pri Novem mestu, da si je v hudem požaru vsaj rešil življenje. Nekaj čez deveto uro dopoldne je nenadoma zagorelo v njegovi hiši, med domačini in tudi okoliškimi prebivalci nekoč znani po kmečkem turizmu oziroma okrepčevalnici Kmečki hram.

»Po pravici povedano vam težko povem kaj konkretnega. Sem še v šoku,« nam včeraj, ko je bil že na varnem pri hčerki, pove Jože. Ko je zagorelo, je še spal, zbudil ga je dim, ki se je vil po prostorih. »Hotel me je zadušiti. Rekli so mi, da če bi bil še 20 sekund notri, me ne bi bilo več med živimi. Očitno je tam góri en, ki me merka,« še globoko pod vtisom torkovega požara nadaljuje Klančar, ki je v nekaj minutah ostal brez strehe nad glavo.

Ogenj se je videl že od daleč. FOTO: Pgd OtoČec

Vsekakor se bo brez pomoči dobrih ljudi na Kuzarjev Kal težko vrnil. Očitno pa lahko računa tudi na pomoč novomeške občine, saj so nam tam včeraj povedali, da so prek Krajevne skupnosti Prečna že navezali stik z njim in da zdaj čakajo na njegove nadaljnje korake. Na podlagi tega se bodo nato tudi odločili, kako mu lahko pomagajo.

Klical ga je, kje je

Požar, ki je tistega dopoldneva zajel hišo, je bil tako velik, da se ga je videlo že od daleč. »Zares je bilo hudo,« pravi soseda, njen sovaščan pa: »Na vso moč je gorelo. Lastnik je še spal, ko je zagorelo. Jaz sem ravno prišel gor in ga klical, kje je. Bil je čisto iz sebe, saj se je nadihal dima. Potem so že prišli gasilci.« Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje so ob tem zapisali, da so lastnika, ker se je nadihal dima, na kraju že oskrbeli reševalci iz novomeškega zdravstvenega doma ter ga nato odpeljali v bolnišnico.

185 kubičnih metrov vode so porabili pri gašenju.

V ognju je bila, kot so še zapisali, stanovanjska hiša, deloma zidana, deloma lesena, velikosti okoli 15 krat 30 metrov: »Gasilci Gasilsko-reševalnega centra (GRC) Novo mesto ter PGD Prečna, Kamence, Šmihel pri Novem mestu, Stopiče, Otočec in Vavta vas so ob prihodu zavarovali sosednji objekt ter goreči objekt pogasili. Pri gašenju jim je pomagal tudi delovni stroj, ki je premetal goreče ostanke. Za gašenje so porabili 185 kubičnih metrov vode.«

Topila se je plastika

Da je bilo gašenje požara zelo zahtevno, sta nam povedala tako vodja intervencije Gregor Kos iz GRC Novo mesto kot tudi namestnik poveljnika PGD Prečna Anton Derganc. »Ob našem prihodu se je požar razvil že na celoten objekt,« je razložil Kos in dodal, da so bile ob požarišču tako visoke temperature, da se je začela topiti celo plastika na gasilskih vozilih: »Menim, da smo bili o požaru relativno pozno obveščeni in bili tako nemočni, da bi lahko še kar koli rešili.« Tako je do tal zgorel tudi avtomobil, ki je bil parkiran pod nadstreškom, so pa za las rešili motorno kolo. »Sedem minut po našem prihodu se je leseni del objekta že porušil,« je takratno stanje še opisal Kos. Hkrati so seveda ves čas pazili, da se ogenj ne bi razširil še k najbližjim sosedom. Tako so med drugim zaščitili tudi njihova drva.

Se je vžgal avto? »Nastala je velika premoženjska škoda,« so glede požara povedali na PU Novo mesto in dodali, da so ognjeni zublji zajeli večji stanovanjski objekt z delavnico in osebni avtomobil. Dela so se po tem, ko so gasilci kraj že zapustili, lotili še kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto in iskali vzroke za nastanek požara. »O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo,« so sklenili na PU Novo mesto. »Pravijo, da naj bi se avto vžgal,« pa nam je govorice prenesel eden od domačinov.

So se pa med gašenjem spopadali s pomanjkanjem vode oziroma si z bližnjim hidrantom niso mogli veliko pomagati. Soseda nam je povedala, da so takoj izpraznili Klančarjev bazen pa tudi njenega manjšega, ki ga ima pred hišo. Derganc je dodal, da so si morali pomagati tudi s tremi cisternami vode, ki so jih polnili pri njihovem gasilskem domu. V celotni intervenciji je skupno sodelovalo 52 gasilcev s petimi gasilskimi vozili s cisterno in še nekaj manjšimi vozili.

Uničen je tudi avtomobil. Foto: Dejan Javornik

Pomagali so si z vodo iz bazena. Foto: Dejan Javornik