Obupana mama prosi za pomoč pri iskanju Gabriela. Ste ga kje videli? (FOTO)

Svojci od torka zvečer pogrešajo mladoletnega Gabriela Tešanovića Žigraja. Njegova mama Borislava za pomoč pri iskanju prosi tudi javnost.

Kot pravi, Gabriel že nekaj let biva v vzgojnem zavodu Planina, od koder je zdaj tudi pobegnil. Borislava meni, da bi lahko prišel do Divače, Prestranka, celo do Kopra. Iščejo ga tudi v Postojni. Neznano kam je odšel skupaj s prijateljem, tako da obstaja možnost, da sta odšla tudi na območje Gorice in Ajdovščine.

Obupani mami je uspelo izvedeti, da je imel njen sin ob odhodu oblečeno rdečo zimsko jakno. Vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem izginotju, prosi, da ji to sporočijo na telefonsko številko 040-422-543.

Po podatkih policije v Sloveniji otroci in mladostniki predstavljajo tretjino vseh pogrešanih oseb. Večina pogrešanih otrok je zelo hitro prijavljenih in skoraj 90 odstotkov jih najdejo v štirih urah. Na srečo se vsi otroci najdejo živi in nepoškodovani. Kaj storiti v primeru, če je vaš otrok pogrešan, si lahko preberete na tej povezavi.