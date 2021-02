Obsežna intervencija policije, vojske in reševalcev: dva sta umrla

Na območju Storžiča poteka obsežna reševalna akcija zaradi sproženih snežnih plazov, poroča kranjska policijska uprava. Gre za najmanj dva dogodka s hujšimi posledicami, poudarjajo možje v modrem.



O nesrečnem dogodku poroča tudi uprava za zaščito in reševanje. Ob 10.40 je na Kramarjevi poti na Storžič dva planinca zasul plaz. Oba sta poškodbam podlegla.



Reševalci GRS Tržič in dežurna ekipa nujne medicinske pomoči so s helikopterjem slovenske vojske ponesrečenca prepeljali v dolino, so zapisali. Mesto intervencije zaprto Aktivnosti na kraju potekajo, mesto intervencije je zaprto. Sodelujejo vojska, gorski reševalci, policija in zdravstvo. Več informacij bodo sporočili naknadno, ponavljajo pa opozorilo, da absolutno odsvetujejo gibanje v visokogorju, ker so razmere izredno nevarne.



Kranjski policisti so že dopoldne opozarjali na nevarne razmere v gorah. »Zaradi lepega vremena se pričakuje večji obisk gora. Pozivamo k odgovornemu gibanju v gorah in ustrezni opremi, bodisi peš bodisi na turni smuki. Turni smučarji, izvajajte teste stabilnosti snežne odeje in prekinite vzpon, če razmere niso ustrezne. Splošna nevarnost proženja snežnih plazov do 1800 metrov je tretje stopnje, naj to mejo pa je nevarnost velika, četrte stopnje,« so pozvali.

