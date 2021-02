Nova tragedija v gorah: na Kaninu umrl turni smučar

Na Žlebeh (Sella Nevea) na italijanski strani Kanina je plaz danes zasul turnega smučarja, ki je podlegel poškodbam. Kot poroča Primorski dnevnik, je žrtev slovenski državljan. Z njim sta bila še dva Slovenca, ki pa sta jo odnesla brez hujših posledic.Po pisanju zamejskega časnika se je na turo na Pic Majot, ki se nahaja južno od koče Gilberti, odpravila trojica turnih smučarjev. Pri spustu se je okoli 15. ure na približno 1650 metrih sprožil kložasti plaz. Pri tem je eden od smučarjev padel in zdrsnil po strmem pobočju. Zaustavil se je na drevesu in bil na kraju mrtev.Na kraju nesreče v italijanskih Julijskih Alpah je ekipa gorskih reševalcev takoj začela z iskanjem in kmalu našla ponesrečenca. Po poročanju tamkajšnjega operativnega centra civilne zaščite so bili vpleteni turni smučarji slovenski državljani. Preživela smučarja sta doma v Novi Gorici, podatki o samem ponesrečencu pa še niso znani.Huda nesreča se je danes zaradi sprožitve dveh kložastih plazov zgodila tudi v severni steni Storžiča v Kamniško-Savinjskih Alpah. Umrli so trije alpinisti, eden je bil huje poškodovan . Poškodovana sta bila tudi dva reševalca.