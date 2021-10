Obseden od hudiča je umoril mamo (FOTO)

Šestintridesetletni Gregor Ducman iz Zaloga pri Šempetru je izvedel, kakšno usodo mu želijo nameniti organi pregona storilcev kaznivih dejanj. Proti njemu so ti vložili obtožbo v dveh točkah: po prvi je obtožen umora 57-letne matere Damjane, po drugi pa poskusa umora 60-letnega očeta Branka. Kaj lahko se torej zgodi, da bodo na celjski okrožni kazenski sodniji zanj zahtevali kazen 30 let zapora. Obtožnica je pravnomočna, predobravnavni narok bo 27. oktobra. Na zahrbten in grozovit način Da ima Gregor težave, je razkrival že pogled na njegov profil na facebooku in instagramu, kjer je pod vzde...