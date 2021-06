Obramba želi drugega sodnika

Obtožbo s prilogami so na sodišče pripeljali v približno 50 zabojih. FOTO: Marko Feist

Že ima mnenje

Naslednji narok je razpisan za ponedeljek, ali bo izveden, pa je odvisno od odločitve glede zahtev za izločitev.

Sodnico obramba izloča, češ da je sodila prvemu delu obdolženih in si je že ustvarila mnenje o predmetu odločanja.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bi morala včeraj potekati obravnava v sojenju za drugi del obdolženih korupcije v zdravstvu, a je moralo sodišče narok preložiti. Razlog: zagovorniki vseh obdolženih so vložili zahtevo za izločitev razpravljajoče sodnice. Sodišče bo moralo odločiti tudi o zahtevi za izločitev predsednika okrožnega sodiščaTožilstvo v drugem delu obsežnega postopka zaradi domnevnega dajanja oziroma prejemanja daril v zdravstvenih ustanovah nedovoljenega prejemanja oziroma dajanja daril dolži vodjo lekarne v Ortopedski bolnici Valdoltra, ortopeda iz novomeške bolnišnice, podjetje, dobavitelja medicinskih pripomočkov Advanta ter takratno odgovorno osebo podjetjaA včerajšnja obravnava se je končala že takoj ob začetku, saj so zagovorniki vseh obdolženih v minulih dneh oziroma včeraj na sodišče vložili zahtevo za izločitev predsednice sodnega senata sodnice Fekonjeve. Ta je sodila že prvi skupini obdolženih v tej zadevi in sredi februarja vse tedaj obdolžene spoznala za krive; predstojnika ljubljanske ortopedije(leto in pol zapora ter 8100 evrov kazni),z ljubljanske ortopedske klinike (zapor za dve leti in dva meseca, plačati bo moral 15.000 evrov denarne kazni in vrniti 32.884 evrov), nekdanjega vodjo ortopedije v celjski bolnišnici(deset mesecev zapora in 6000 evrov denarne kazni ter vračilo 6121 evrov), ortopeda iz Valdoltre(tri leta zapora, 20.000 evrov denarne kazni in vračilo 53.316 evrov podkupnine) in nekdanjega komercialista v družbi Emporio Medical(leto in pol zapora, plačati pa mora tudi 10.000 evrov denarne kazni). Sodba še ni pravnomočna.Sodnico Fekonjevo zdaj zagovorniki izločajo, ker je že sodila prvemu delu obdolženih v tej korupcijski zgodbi. Slišala je izpovedbe v tem sojenju, s tem pa da si je že ustvarila mnenje o predmetu odločanja. Zato bi po prepričanju zagovornikov to lahko vzbudilo upravičen dvom o njeni nepristranskosti pri tem odločanju.Odvetnik, ki v tej zadevi zagovarja Faganelijevo, pa je vložil tudi zahtevo za izločitev predsednika sodišča Pogačnika. Zahtevo utemeljuje s tem, da je bilo prav sodišče tisto, ki je avgusta 2018 medije obvestilo o tem, da bo tožilstvo na sodišče posredovalo obtožnico z obsežnim sodnim spisom v več zabojih. S tem postopanjem je imel po utemeljitvi odvetnika očitno namen ustvariti javni vtis, kako učinkovito je delo sodstva ter kako zahtevne in obsežne kazenske zadeve rešuje oziroma procesira. Po prepričanju odvetnika je »glede na vse okoliščine prihod novinarjev lahko naročil oziroma jih obvestil zgolj predsednik sodišča,« ki naj bi poskrbel tudi za izobešenje velikega napisa Sodni spis na enega izmed zabojev za potrebe novinarskega snemanja in fotografiranja.Ker glede na Pogačnikovo »vnaprejšnje udejstvovanje« v tem postopku po mnenju odvetnika Kovačiča Mlinarja ni pričakovati, da bi zmogel objektivno odločati o zahtevi za izločitev predsednice sodnega senata Dejane Fekonja, predlagajo tudi njegovo izločitev.Naslednji narok je razpisan za 14. junij. Ali bo dejansko potekal, pa bo odvisno od odločitve glede zahtev za izločitev sodnice in predsednika sodišča. Sodnica mora najprej odgovoriti na navedbe iz predlogov za njeno izločitev, nato pa bo o tem lahko odločil še predsednik sodišča. O predlogu za izločitev Pogačnika mora odločiti predsednik višjega sodiščaSojenje prvoobtoženemu zdravnikuin njegovemu sinu(sodi jima druga sodnica) se bo nadaljevalo v začetku julija.