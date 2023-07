Oborožen rop v Mariboru sredi popoldneva

V torek ob 15.43 uri je prišlo do ropa na območju Policijske postaje Maribor II. Storilec je prišel v objekt, od koder je odtujil in si protipravno prilastil večjo količino denarja. Pri sebi je imel tudi pištolo.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in intenzivno nadaljujejo z zbiranjem obvestil, v smislu izsleditve storilca, kot tudi odtujenega denarja. Telesno poškodovan ni bil nihče.

Ker aktivnosti v tej zvezi potekajo, policija več podrobnosti ni posredovala. »Podatkov o količini odtujenega denarja in skupni gmotni škodi zaenkrat ne moremo nuditi,« so zapisali na policijski upravi Maribor.