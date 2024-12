Občanki iz objestnosti popraskal avto, iščejo ga policisti

V sredo popoldan so bili policisti obveščeni, da je v Mostu na Soči nekdo občanki iz objestnosti popraskal avto. Nemudoma so storilca začeli iskati, ko bo preiskava končana, pa bodo na okrožno državno tožilstvo zoper vandala podali kazensko ovadbo. V omenjenem primeru gre namreč za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari.

»Policija v vseh tovrstnih primerih kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari oz. vandalizma izvaja aktivnosti, da se tovrstna neprimerna ravnanja preprečijo ter da se odkrijejo tudi posamezniki oz. drugi storilci. Vse pojavne oblike vandalizma so nesprejemljive in jih moramo kot takšne obsoditi, saj lahko sicer prerastejo v ravnanja, ki neposredno vplivajo na občutek varnosti v posameznem okolju,« so ob tem sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Pozivajo tudi vse občane in občanke, ki morda vedo, kdo bi lahko občanki poškodoval avto znamke renault, ali so videli kaj, kar bi policistom lahko pri preiskavi koristilo, da jim to sporočijo na številko 113, na policijsko postajo Tolmin ali katero drugo, njim najbližjo policijsko postajo.