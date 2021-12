V soboto popoldne je občanka obvestila PU Koper, da v Kopru nekdo meče petarde.

Policisti so izsledili tri mladoletnike. Ker glavni učinek pirotehničnih sredstev, ki so jih metali, ni pok, predmeti niso bili zaseženi in ni bila ugotovljena kršitev po ZEPI.

Opozorili so jih na nevarnost uporabe pirotehnike.