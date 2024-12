Občanka opazila razbit hyundai, v bližini policisti našli truplo pogrešanega

V petek dopoldne je občanka policistom sporočila, da je na sprehodu pri Šaredu opazila razbito vozilo.

Policisti so takoj organizirali iskalno akcijo, v kateri so sodelovali tudi vodniki službenih psov in lovci. Kmalu so v bližini našli truplo pogrešanega 76-letnega Mija P.

Pogrešanega so nazadnje opazili 22. 11. 2024 ob 16. uri na Škofijah. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da se je od doma neznano kam odpeljal z osebnim avtomobilom znamke Hyundai.

Z ogledom niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, sporočajo s PU Koper.