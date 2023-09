Občan padel v kuhinji, odpeljal ga je vojaški helikopter

Ob 11.32 je v Bovcu v kuhinji stanovanjskega objekta padel občan in se poškodoval, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Bovec so ga oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Tolmin, helikopter SV z ekipo HNMP pa ga je kasneje prepeljal v ljubljanski UKC.