Ob smrti Anite Ogulin so se oglasili mnogi politiki, pokopali jo bodo z vojaškimi častmi

Ob smrti humanitarke Anite Ogulin vidni predstavniki politike izpostavljajo zlasti njeno neutrudno delo na področju skrbi za najšibkejše in najbolj ranljive v družbi. Postavljajo jo za zgled upanja in spreminjanja sveta na bolje.

»Poslovila se je Anita Ogulin, velika humanitarka in glas najšibkejših v naši družbi. Njena topla beseda in požrtvovalnost, njeno neutrudno delo so mnogim dali upanje in moč. Zgled,« je zapisal predsednik vlade Robert Golob.

Tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je zapisala, da smo izgubili čudovito osebo, zaradi katere sta naša skupnost in država boljši. »Sledimo njenemu zgledu,« je zapisala in bližnjim izrekla sožalje.

Za njen doprinos se ji je zahvalil tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor.

Častna meščanka Ljubljane

Na Mestni občini Ljubljana so zapisali, da je bila odločen glas tistih, ki jih je življenje vedno znova preizkušalo. »Videla je tisto, pred čimer si je večina zatiskala oči. Čutila in slišala je vse tiste, ki jih je življenje ustavilo, ki so bili prezrti, odrinjeni in osamljeni. Nudila jim je neomajno podporo in jih spodbujala na njihovi življenjski poti,« so zapisali.

Leta 2018 je prejela naziv častne meščanke Ljubljane, zato se bodo od nje poslovili na žalni seji mestnega sveta. »Anita Ogulin bo za sabo pustila praznino, ki je nihče ne bo mogel zapolniti. Glede odnosa do soljudi nam je vedno nastavljala ogledalo,« so dodali.

Tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je poudaril, da je bilo njeno življenje posvečeno pomoči najranljivejšim med nami, zlasti otrokom in družinam v stiski. »Skupaj smo se znašli v marsikaterem boju. Predvsem v skupnih prizadevanjih za brezplačna kosila v šolah ter za odpis dolgov najrevnejšim. Anita, počivaj v miru,« je zapisal.

Živela je za svoje poslanstvo

Sožalje je izrazilo tudi ministrstvo za kulturo. »Njeno nesebično delo je segalo daleč prek meja vsakdanjih obveznosti; bilo je poslanstvo, ki ga je živela in dihala. Naj njen duh in dediščina živita naprej v vseh, ki jih je navdihnila s svojim delom in življenjem,« so zapisali.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je zapisala še, da je Ogulinova življenje posvetila spreminjanju sveta na bolje in izpostavila projekt Botrstvo. »Ena najbolj uspešnih humanitarnih akcij, ki se je zasidrala v naša srca, temelji na medsebojni pomoči, zagotavljanju enakih možnosti in ohranjanju človekovega dostojanstva. Ponosni smo lahko, da so med nami tako veliki ljudje, kot je bila Anita Ogulin,« je zapisala in dodala, da bo njeno ime v zgodovino zapisano z zlatimi črkami.

Sožalje je svojcem izrekel tudi predsednik NSi Matej Tonin. »Anita Ogulin je s svojim sočutjem in nesebičnostjo vsem kazala pot pomoči najranljivejšim, še posebej otrokom. S svojimi dejanji je pustila neizbrisen pečat,« je zapisal.

Inštitut 8. marec je na instagramu objavil zapis, s katerim se je poklonil pokojnici: »Draga Anita. Bila si vse in še več. Topel objem. Odločen pogled. Nočni telefonski pogovori. Smeh. Odličen smisel za humor. Zaveznica. Bila si vse in še več. Kompas, ko nismo vedeli, kako naprej. Žarek upanja. Dokaz, da se s trdim delom lahko spreminja svet in gradi skupnost. Ponosni smo, da smo bili del tvoje. Draga Anita. V resnici boš vedno tukaj. Z nami. V prijaznem dejanju neznanke. Med vsemi ljudmi, ki se bodo povezali za spreminjanje sveta. V odmevu glasnega smeha otrok. V upanju za boljši svet. Draga Anita. Hvala za vse skupne bitke. Obljubljamo ti, da boš vedno z nami.«

Humanitarko, ki je umrla v 73. letu, bodo pokopali z vojaškimi častmi, poroča N1.