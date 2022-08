Nova šokantna razkritja: »Nositi sem morala pasjo ovratnico in hoditi kot psica«

Za pokojnega umetnika Romana Uranjeka naj bi bila v petek podana prijava na policijo, v ponedeljek pa še druga ovadba na tožilstvo. Svojo plat je izpovedala tudi pisateljica, kolumnistka, urednica in novinarka Maja Megla, nekdanje dekle pokojnega slikarja (par sta bila jeseni leta 1986), ki je po praktično sočasno z razkritjem afere o domnevnem spolnem predatorstvu njegovega bližnjega kolega Dušana Smodeja in dogajanju v kleti Fotopuba nadse dvignil roko.

»Odnos je trajal mesec dni do prvega poskusa ponižujočega, deviantnega spolnega odnosa. Najin odnos sem takoj prekinila,« piše Maja v daljšem pismu, ki ga je pridobilo uredništvo Slovenskih novic. Bila je tudi novinarka s področja kulture, zato sta se z Romanom kljub razhodu pogosto srečevala. Po njeni pripovedi je ženske javno otipaval in jih vsem na očeh nadlegoval, najpogostejše reakcije pa da so bile: »'Ah, naš Romanček!' Na desetine, morda stotine žensk in moških smo/ste bili temu priča v javnosti! Spolno nasilje je izvajal tudi malce bolj skrito, ženskam v usta potisnil jezik, se ob žensko podrgnil z nabreklim udom, jo zagrabil za joške, šlatal po riti in za mednožje.« Prepričana je, da se mu je gledalo skozi prste, ker je bil slaven.

Samo ja pomeni ja

Zaradi svojega uspeha je dobil moč, da je posegal v življenja ljudi: »V krogih vplivnežev je bil galanten, pozoren in zabaven ter zelo sladek in ljubezniv do tistih, ki so bili pomembni na njegovi karierni poti. Imel pa je tudi svoje temno življenje: spolno predatorstvo, ki je bilo na očeh javnosti, in diabolično perverznost, za katero smo izvedeli nedavno, četudi se je v drobcih nakazovala že prej.«

Maja verjame, da je nekaj deklet privolilo v obscene spolne prakse. »Drugim se je med spolnim odnosom deviacija zgodila.« Roman naj bi po njenem mnenju iskal »ranjena, negotova, ljubezni sestradana dekleta, ki jim je dajal vtis, da zanj obstajajo le one, da so pomembne, da so vredne«.

V ponedeljek je bila na tožilstvo podana prijava, v kateri je v delu takole opisano Romanovo početje:

»Uriniral mi je po obrazu in telesu, polival vroči vosek po telesu, porival steklenico šampanjca v vagino ...« Ena od Uranjekovih žrtev, ki jih v pismu citira Maja Megla, je še opisala: »Nositi sem morala pasjo ovratnico in hoditi po njegovem stanovanju kot žival-psica ter obvezno piti šampanjec s pasje sklede. Privezoval me je na stol in bičal.«

»Njegovo nadlegovanje žensk je bila igra moči in nadmoči. Predatorska igra lova in plena,« piše Maja.

Druga ženska je podala prijavo na policiji v petek. V njej med drugim piše:

»Z Uranjekom se nisva osebno poznala, vendar me je po nekaj minutah pogovora na pragu ateljeja nenadoma objel, poskušal poljubiti in želel, da grem z njim v atelje. Izvila sem se iz prijema in odšla.«

»Žal mi je za vse žrtve in tudi za vse tiste, ki živite v zanikanju, lažni hvali in molku, kajti z molkom soustvarjate predatorsko družbo,« še piše Maja Megla. Njeno podrobno pismo bomo poobjavili v sredo.

