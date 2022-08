V aferi Smodej se je v tednu dni, odkar smo prvi širši javnosti razkrili dogajanje okoli društva Fotopub in prostora Fotopub v Ljubljani (v nekdanji pumpi na Tivolski, nasproti še delujoče), zgodilo marsikaj. Prvotne obtožbe o spolnem nasilju oziroma zlorabah zoper 28-letnega novomeškega kulturnika Dušana Josipa Smodeja so po naših podatkih še vedno zgolj obtožbe – a v resnici razen policije in domnevnih oškodovank tega še nihče ne ve zagotovo. »Dejstvo, da žrtev spolnega nasilja (še) ni prijavila, ne pomeni, da se spolno nasilje ni zgodilo,« so ta teden opozorili pri SOS tel...