Nov neprijavljen shod ljubiteljev športnih vozil

V garažni hiši Velenjka v Velenju je danes pozno popoldne potekalo neprijavljeno srečanje ljubiteljev predelanih in športnih vozil, kjer se je zbralo okoli 50 vozil, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Udeleženih je bilo približno 100 oseb.

»Policisti smo ob spremljanju dogajanja zaznali več kršitev cestnoprometnih predpisov. Zoper kršitelje smo ustrezno ukrepali,« so zapisali v obvestilu za javnost.

Po do sedaj zbranih podatkih so v štirih primerih izdali plačilne naloge po Zakonu o motornih vozilih in enega po Zakonu o pravilih cestnega prometa. Dve vozili so izločili iz prometa in jim odvzeli registrske tablice. S prisotnostjo na kraju pa so preprečili hujše kršitve, pravijo policisti.

Z zbiranjem obvestil o organizatorjih shoda še nadaljujejo.