Novi grozni dan na Slovenskem: moški ustrelil žensko

V Šmarju pri Jelšah se je popoldne zgodila družinska tragedija. Celjska policijska uprava poroča, da je 61-letni moški ustrelil 57-letno partnerico. Ženska je na kraju dogodka umrla, poškodbam pa je podlegel tudi storilec, ki se je po dejanju ustrelil sam.



O družinski tragediji so bili obveščeni okrog 17.30. Na kraj dogodka je prišlo več policijskih patrulj, policisti in reševalci, ki so jim zaradi nevarne situacije zagotovili neprebojne jopiče. Pred stanovanjsko hišo so našli žensko, ki je podlegla poškodbam.



Moški se je po streljanju oborožen umaknil v hišo, po vstopu pa so policisti našli hudo ranjenega storilca, ki se je ustrelil. Kljub hitremu nudenju pomoči je 61-letnik poškodbam podlegel, poroča PU Celje.

