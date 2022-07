Nočna huda ura: streha se je vdala, strele udarjale

Današnja noč je bila burna. Uprava za zaščito in reševanje poroča o močnih padavinah, ki so zalivale kleti (v Radečah zaradi poškodovanega ostrešja na večstanovanjski stavbi še stanovanje – gasilci PGD Radeče so začasno sanirali ostrešje in izčrpali vodo iz stanovanja), in silovitem vetru, ki je rušil drevesa (o tem poročajo iz občine Cankova). Manjkalo ni niti udarov strel.

Danes ob 4.18 je pri Sredniku v občini Sevnica zaradi udara strele zagorel drog elektronapeljave. Požar so pogasili gasilci PGD Šentjanž.

Ob 0.33 je v Novi vasi v občini Bloke zaradi udara strele v stanovanjski objekt, zagorelo na podstrešju. Gasilci PGD Nova vas in Bloke so kraj dogodka zavarovali, pogasili požar ter streho začasno prekrili. Pogorelo je približno 20 kvadratnih metrov ostrešja, nastala je večja materialna škoda.

Tik pred polnočjo je pri Zajelšju v občini Ilirska Bistrica zaradi udara strele zagorelo v gozdu. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Ilirska Bistrica in Vrbovo.