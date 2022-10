Nočna akcija v Ljubljani: pet vagonov zalivali z vodo

V sredo ob 22.02 se je na Zaloški cesti v Ljubljani na železniški progi kadilo iz petih tovornih vagonov za prevoz premoga.

Zaposleni Slovenskih železnic so jih premaknili na stanski tir.

Gasilci GB Ljubljana, PGD Zalog - Sp. Kašelj, Zgornji Kašelj in Zadobrova so vagone zalili z vodo in jih nato pregledali s termovizijsko kamero. Zalivali so jih, dokler ni bila več zaznana povišana temperatura, poroča uprava za zaščito in reševanje.