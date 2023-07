Ni vedel, da ga zasleduje policija. Poglejte, kako hitro je vozil (FOTO)

Policisti PPP Maribor so danes opravljali nadzor prometa z vozilom z vgrajenim videonadzornim sistemom Provida 2000. Šlo je za odsek na avtocesti A4 na relaciji Zlatoličje - Slivnica, kjer je omejitev hitrosti 130 kilometrov na uro. Okrog 12.20 so ujeli voznika osebnega avtomobila, 46-letnega voznika iz okolice Ptuja, ki je izven naselja Prepolje vozil s povprečno hitrostjo 197 km/h.

Med postopkom je bil vozniku odrejen alkotest, ki je pokazal rezultat 0,32 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Policisti so vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Vozniku je bil na kraju izdan plačilni nalog.

Predpisana sankcija za ugotovljeni prekršek prekoračitve največje dovoljene hitrosti vožnje znaša 1200 evrov in devet kazenskih točk, za vožnjo pod vplivom alkohola pa globa 600 evrov in osem kazenskih točk, so sporočili iz PU Maribor.