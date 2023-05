Neverjetno! Najstnika v Postojni napadla žensko, vpletli so se še starši

V soboto ob 15.20 so bili policisti obveščeni, da sta dva fanta napadla gospo v garažni hiši v Postojni. Policisti so na kraju ugotovili, da sta 16-letnik in 17-letnik napadla 53-letno žensko in ji vzela gotovino.

Enega so zadržali na kraju, drugi je pobegnil, a je pred tem oškodovanko še udaril. Policisti poročajo, da je eden od njiju zatem poklical starše, ki so se dodatno zapletli v spor s prijaviteljem. Sledi kazenska ovadba za oba, za enega pa še obdolžilni predlog, ker se ni umiril niti po prihodu policistov na kraj.