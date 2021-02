Nesreča v službi, stroj mu je odrezal prste

Danes ob 13.24 je v podjetju na Papirniški cesti v Domžalah delovni stroj stisnil roko delavca in mu odrezal prste. Posredovali so reševalci NMP Domžale, poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: