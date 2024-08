Nesreča s tragičnim koncem: mladi voznik (19) zapeljal v reko in umrl

Gorenjski policisti so bili zjutraj okoli 5.30 obveščeni o prometni nesreči na območju Policijske postaje Škofja Loka. Po prvih podatkih je 19-letni voznik pred desnim nepreglednim ovinkom in mostom čez reko Soro, z avtomobilom zapeljal levo čez nasprotno smerno vozišče in po travnati brežini v reko Soro. Avtomobil je v reki Sori obstal na strehi. Voznik je na kraju umrl.

Na kraju je pomoč nudilo tudi zdravstveno osebje in gasilci. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vzroku in vseh okoliščinah prometne nesreče. Do izlitja tekočin iz avtomobila in posledično onesnaženja reke Sore ni prišlo.

Cesta je bila v času ogleda zaprta in je od 10. ure dalje ponovno odprta. Obvoz je bil urejen. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.