Nesreča pri delu s krožno žago: skupili so jo prsti

Danes dopoldne so policisti obravnavali delovno nezgodo v enem od naselij v občini Cerkno. Kot pišejo v poročilu PU Nova Gorica, se je pri delu na kombinirani krožni žagi poškodoval domačin – poškodba prstov na roki.

Poškodovanca so zdravniško oskrbeli v Zdravstveni postaji Cerkno, nato pa je bil na nadaljnje zdravljenje odpeljan v ljubljanski klinični center.

Policisti PP Idrija so glede na vse ugotovitve tujo krivdo izključili in bodo o varnostnem dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še zapisali v poročilu.