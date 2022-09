Nespametnega voznika bo pošteno udarilo po žepu

V ponedeljek zvečer so ljubljanski prometni policisti med redno kontrolo hitrosti vozniku osebnega vozila pri omejitvi 70 km/h izmerili hitrost 90 km/h. Voznik na znake policistov ni ustavil. Policisti so ga izsledili in ustavili, med postopkom pa ugotovili, da je še opit, saj je preizkus z alkotestom pokazal 0,92 mg alkohola v litri izdihanega zraka, poroča PU Ljubljana.

Prehitra vožnja pod vplivom alkohola bo voznika pošteno udarila po denarnici. Takoj so mu izdali globo 560 evrov in 5 kazenskih točk, zoper njega pa podali tudi obdolžilni predlog na pristojno sodišče, kjer ga čaka še najmanj 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk.