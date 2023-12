Nenavadna tatvina sredi Ljubljane, nepridiprav hudo poškodovan

S PU Ljubljana sporočajo, da so v petek zvečer bili obveščeni o dveh drznih tatvinah na območju središča Ljubljane. V prvem dogodku je neznani storilec na avtobusu mestnega prometa oškodovanki iz torbice odtujil denarnico z gotovino in osebnimi dokumenti.

V drugem primeru sta dva neznana storilca pristopila do oškodovanca in mu poskušala z ramen strgati torbico. Ker jima to ni uspelo sta s kraja zbežala in je ostalo pri poskusu. Policisti glede obeh kaznivih dejanj še zbirajo obvestila.

Drzna tatvina, prijet osumljenec

V petek, okoli 23. ure, pa so bili obveščeni o dogodku, kjer je osumljenec po do sedaj zbranih obvestilih na območju centra Ljubljane izkoristil nepozornost oškodovanca in mu odtujil električni skiro in zbežal po Miklošičevi cesti.

»Oškodovanec je stekel za njim, storilec pa je med begom skupaj s skirojem padel in se pri tem huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC, kjer ostaja na zdravljenju. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« še sporočajo s PU Ljubljana.