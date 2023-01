Nenadoma stopila na cesto, sledilo je neizbežno

V ponedeljek ob 5.45 so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti v naselju Lokve na območju PP Črnomelj. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 53-letni voznik osebnega avtomobila Volkswagen touran, ki je pripeljal iz smeri Črnomlja, trčil v 44-letno peško, ki je nenadoma stopila na cesto izven prehoda za pešce.

Žensko, ki je po trčenju padla in se huje poškodovala, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.