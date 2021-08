Nekaj po polnoči je zagotovo zbudil stanovalce

Ob 0.11 je v naselju Kapla, občina Tabor, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in trčil v nadstrešek stanovanjske hiše. Gasilci PGE Celje, PGD Ojstriška vas in Kapla- Pondor so požarno in prometno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in z vpojnimi sredstvo sanirali razlite motorne tekočine.



Reševalci so eno poškodovano osebo pregledali na kraju dogodka, piše uprava za zaščito in reševanje.

Komentarji: