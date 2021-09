Nekaj časa je visel s strehe, nato je skočil

Včeraj malo pred 13. uro se je v delovni nesreči na območju naselja Gabrje v občini Tolmin poškodoval 51-letnik. Opravljal je dela na garaži strehi in pri tem izgubil ravnotežje. Nekaj časa se je držal za vogal strehe, nato pa se je spustil in skočil na tla. Pri doskoku z višine približno dveh metrov na tla si je poškodoval gleženj. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo.



Poleg policistov so posredovali tudi reševalci NMP ZD Tolmin, poškodovanca oskrbeli in z reševalnim vozilom prepeljali v ZD Tolmin.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: