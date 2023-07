Ne boste verjeli, kako pijan je sedel za volan. Kako je sploh vozil? (FOTO)

V četrtek nekaj po 18. uri so se policisti PP Gornja Radgona na relaciji Ptujska cesta–Orehovci peljali za voznikom osebnega avtomobila, ki se na svetlobne in zvočne signale ni zaustavil.

Na koncu so ga uspeli zaustaviti na Ptujski cesti, med postopkom je bil 35-letnemu vozniku odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal kar 1,95 mg/l alkohola. Zoper voznika je bilo odrejeno pridržanje, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog, so zapisali v poročilu PU Murska Sobota.

Če zgornjo številko preračunamo v enoto, ki je nekaterim bližja, to pomeni okoli 4 promile. Kako hudo nevarno je to, bo jasno iz sledečega zapisa Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) o alkoholiziranosti: »Zato se zaradi vpliva alkohola že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom.«

Posledice uživanja alkohola

Ne pozabite, da alkohol vpliva na vaše sposobnosti sodelovanja v prometu (po AVP): zoža vidno polje, povzroča bleščavost, oslabi sposobnost prepoznavanja odtenkov svetlobe, slabše prepoznavate barve – predvsem rdečo, slabše zaznavate gibanja, globino, oddaljenosti/bližine, upočasni hitrost odzivanja in spremeni doživljanje časa, poslabša se koordinacija rok, nog, prihaja do samoprecenjevanja, odsotnosti uvida v slabše zmožnosti, daje občutek poguma pri obvladovanju stvari, zanikanje posledic, spodbudi negativno doživljanje, lahko stopnjevano do resnih in globljih čustvenih težav.