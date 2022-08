Ne boste verjeli, kaj si je 55-letnik privoščil v trgovini

Policisti PU Koper poročajo o incidentu, ki se je zgodil v eni od portoroških trgovin. Zapisali so, da moški ni upošteval navodil varnostnika. Upiral se je, v trgovini prižgal cigareto in ni imel dokumentov. Policisti so na kraju ugotovili, da gre za 55-letnega moškega, ki ni plačal artiklov, želel je zapustiti prodajalno in je zatem še zamahnil proti varnostniku, ga odrinil in udaril.

V poročilu za javnost so zapisali, da 55-letniku sledi kazenska ovadba za povzročitev lahke telesne poškodbe in plačilni nalog zaradi kršitev zakona o zasebnem varovanju.