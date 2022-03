Niso mogli skriti izčrpanosti, najedal jih je spanec, bili so zbiti. Gasilci, ki so se zlivali iz Potoč v Preddvor, so oddelali nevarno, a izjemno delo: pekel nad Potočami, ki se je začel v ponedeljek popoldne, se čez noč ni izmuznil nadzoru in vdrl v naselje. Toda pobočje Potoške gore je še vedno gorelo. Sikali so plameni in se zaganjali od grmovja do grmovja, od drevesa do drevesa ter se zlobno naslajali nad že doseženim, saj so na pobočju v pepel spremenili osem od devetih objektov. Nočni sestanek odgovornih pred naslednjimi ukrepi FOTO: Boštjan Fon Ogenj bi uničeval še! Pod njim je nas...