Narava kaže zobe: zalivalo je kleti, ogrožena dva objekta

Vremenoslovci so včeraj svarili pred obilnimi padavinami (več o tem v članku Prihajajo obilnejše padavine, Arso svari pred poplavami. Poglejte, kje bo najhuje). Nekatere reke na vzhodnem delu države, da bi utegnile toliko narasti, da bi se razlile iz svojih strug. Opozorilo so izdali tudi zaradi morebitnih plazov. Razlivanja rek sicer nismo zabeležili, je pa deževje povzročilo precej preglavic, nekaj tudi veter.

Danes zgodaj zjutraj, okoli 5.30, je veter zrušil drog. Na pomoč so priskočili gasilci PGD Ceršak in ga odstranili. Tudi v Mariboru in naselju Negova so klicali na pomoč gasilce zaradi padlih dreves – v vseh primerih so drevesa padla čez cesto in onemogočala ali ovirala promet.

Meteorne vode so poplavljale

Kmalu po 9. uri so gasilci odhiteli na pomoč v naselje Hrastovec. Zaradi obilnega deževja se je namreč povišala gladina reke Pesnice in napolnila zbiralnik vode pred stanovanjsko stavbo. Gasilci PGD Lenart so iz zbiralnika izčrpali okoli deset kubičnih metrov vode.

V naselju Rošpoh je zaradi obilice dežja poškodovalo cestišče. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka. O dogodku so bili obveščeni vsi pristojni organi. Nadaljnje postopke je prevzelo podjetje Nigrad.

Okoli 11.30 je v naselju Kozjak nad Pesnico, občina Kungota, meteorna voda zalila zimski vrt v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Spodnja Kungota so vodo izčrpali.

Klet je zalilo v ulici Za gradom v Mariboru. Gasilci JZ GB Maribor so iz kletnih prostorov stanovanjske hiše izčrpali okoli 6 kubičnih metrov meteorne vode.

Drsenje zemlje

Težave so povzročali tudi zemeljski plazovi. V naselju Bezena se je sprožil zemeljski plaz in ogrožal objekta. Gasilci PGD Bistrica ob Dravi so zavarovali kraj dogodka, preprečili nadaljnje drsenje okoli 50 kubičnih metrov zemlje in s folijo pokrili plaz. Le nekaj minut po prvem, malenkost pred 10. uro, so na pomoč zaradi plazu klicali iz naselja Kupčinji vrh, občina Majšperk. Gasilci PGD Stoperce in Majšperk so plaz velikosti okoli 200 kvadratnih metrov prekrili s folijo, o dogodku pa so bile obveščene pristojne službe.