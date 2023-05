Prihajajo obilnejše padavine, Arso svari pred poplavami. Poglejte, kje bo najhuje

Danes bo oblačno in deževno, popoldne se bo dež umikal proti vzhodu. Prav zaradi padavin je Slovenija, z izjemo Obale, obarvana v rumeno opozorilno barvo. Zapade lahko do 50 milimetrov padavin v 24 urah, sodeč po rekah, ki se utegnejo razliti, pa bodo največ težav imeli na severovzhodu države.

Katere bodo narasle

Trenutno imajo reke po Sloveniji srednje pretoke. V Pomurju in v večjem delu Podravja se pretoki rek še počasi zmanjšujejo ali so ustaljeni, drugod se pretoki rek počasi povečujejo.

Danes bodo reke po Sloveniji naraščale, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bodo dosegle velike pretoke, drugod bodo ostali večinoma srednji. Popoldne in v noči na petek bodo najmočneje narasle reke v severovzhodni Sloveniji, predvsem na območju Pohorja, kjer se lahko razlijejo na območjih pogostih poplav. Mura se lahko v noči na petek razlije znotraj protipoplavnih nasipov.

Na vzhodnem delu države bodo razmere najslabše. FOTO: Arso

Predvsem kraške reke Ljubljanica, Krka in Vipava ter Kolpa bodo v petek in soboto še imele ustaljene velike pretoke. Drava bo naraščala do petka popoldne. Pretoki drugih rek se bodo do jutri zjutraj prehodno zmanjšali. V petek in soboto bo ob krajevnih močnejših padavinah možno ponovno naraščanje predvsem manjših vodotokov.