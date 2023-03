Napihal dobra dva promila

Dravograjski policisti so v sredo dopoldne ustavili voznika kolesa s pomožnim motorjem, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 1,12 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali drugače povedano 2,2 promila alkohola v krvi. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo ter izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov.

Malo po drugi popoldne pa so koprsko policijsko upravo obvestili o prometni nesreči na Vojkovem nabrežju v Kopru. Kot so ugotovili, je 41-letni voznik peljal po enosmerni ulici, ko je zavijal desno, je vanj zaradi prekratke varnostne razdalje trčil voznik osebnega avtomobila za njim. Ta se je po trčenju močno razburil, prijavitelja odrinil in pljunil, zatem pa odpeljal. Policisti so

ga izsledili uro zatem.

Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 0,33 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Kot pojasnjujejo na koprski policijski upravi, gre za 26-letnega državljana BiH, ki prebiva v Kopru; sledi hitri postopek za več kršitev, in sicer zaradi kršenja zakona o javnem redu in miru, zaradi nezadostne varnostne razdalje in pobega s kraja prometne nesreče ter alkohola.

Ob 15. uri pa so policisti naleteli na prometno nesrečo na stari cesti Bertoki–Bivje. Ugotovili so, da je samoudeležen 56-letni voznik motornega kolesa. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,65 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Ker se je pri padcu poškodoval, so ga odpeljali v izolsko bolnišnico. Sledi obdolžilni predlog.