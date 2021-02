Namesto 50 na uro 24-letnik vozil 116 kilometrov na uro

Na območju Prevalj so policisti v torek obravnavali voznika osebnega vozila, slovenskega državljana, s stalnim bivališčem v Avstriji, ki je pri omejitvi hitrosti 50 km/h vozil 116 km/h. 24-letnega voznika so z obdolžilnim predlogom privedli v takojšnji postopek k preiskovalni sodnici. Poleg stroškov postopka ga je doletelo 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk, so zapisali v poročilu PU Celje.

