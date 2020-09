Na tovornjaku našli kar štiri Maročane

V torek ob 19.30 so policisti na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje na podvozju priklopnega tovornega vozila registrskih oznak BiH odkrili skritega državljana Maroka, ki je nameraval na tak način nedovoljeno vstopiti v našo državo, poroča PU Maribor.



Pri pregledu tovornega dela priklopnega vozila pa so odkrili še tri Maročane, ki so tudi poskušali nedovoljeno vstopiti v našo državo.



Med postopkom so vsi štirje zaprosili za mednarodno zaščito, zato so jim odredili karanteno in jih odpeljali v azilni dom – dva v Ljubljano, dva v Logatec.



Policisti bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu.