V kaj verjame Mateja Gaber?

Poleg umetnosti, filozofije, golfa, kuharije ter predavanj je Branetova žena in mama Hani, Valeski in Eleni. V svoji novi knjigi Svet je drugačen, ki je izšla pri založbi Buča, je svoj svet razširila vse do New Yorka in Moskve s pristankom v njej tako ljubi Ljubljani.

Svetovljanska sogovornica, ki jo je za knjigo navdihnilo življenje, nam je ob svoji nadslastni nebeški torti elokventno zaupala, kaj poganja njen – svet.

Svet je drugačen ...

Predvsem ni tako preprost, kot sem si ga naivno predstavljala v mladosti. Ta drugačnost pa je še vedno lepa.

Za knjigo me je navdihnilo …

Življenje. Toliko vsega želim povedati. Z besedo naslikati kraje, ki sem jih obiskala, predstaviti kulture, ki so me prevzele, razložiti dogodke, ki so oblikovali mene in svet okoli mene.

Dr. Matjaž Kmecl ...

Je bil moj profesor, ki mi je literaturo predstavil drugače, kot sem jo poznala iz knjig. Zdaj pa spodbuja moje pisanje.

Moj notranji svet je poln ...

Idej, dobrih želja zase in za druge, napevov, pesmic, ki jih znam na pamet, mogočih naslovov knjig, ki jih bom napisala, spominov na lepe stvari, obenem tudi dvomov, odločitev, razmišljanj …

Umetnost, ker ...

To se sprašujem podobno kot Irwin: Was ist Kunst? Umetnost pa zagotovo poganja (moj) svet.

Najljubši nemški izraz ...

Minne je beseda iz srednjevisoke nemščine, ki lahko pomeni ljubezen do plemenite in nedosegljive dame, do dosegljive prijazne deklice, do Boga, gospodarja ali domovine. Je obenem ljubeč spomin.

Beseda naravnost iz pesniškega albuma, ki je danes nihče več ne uporablja. Vzporedno z njo pa ragnarök – somrak bogov, ki jo najraje izgovarjam naglas. Poskusite!

Moda mi pomeni ...

Preveč: jutranje veselje, dnevno zadovoljstvo in večerno premišljevanje, kaj bom oblekla naslednji dan.

Chanel ...

Spoznanje, da je pomemben slog. Ko sem ga spoznavala v znanstvenem kontekstu, sem spremenila odnos do mode.

Biti manekenka ...

Je zame kot nemanekenko zabavno. Trije nastopi na LJFW, najprej za Petjo Zorec, nato za Brencho in nato še za PRiK, so bili prav posebno doživetje.

Obožujem ...

Moža, otroke, družino, naše kužke, gledališče, radič z ljubljanske tržnice, anemone, šampanjec Jazbec, ocvrte piščance, srednjeveško nemško poezijo, haikuje, plašče, orientalske preproge, kokakolo, Irwin, naslovnice Roka Roudija, belo in črno, sokole, Boccionija, nalivna peresa, leopardji vzorec, lep porcelan, parfume, partizanski pevski zbor ...

Moj poklic ...

Bi si izbrala v vsakem od mogočih svetov, ker je najboljši na svetu.

V predavalnici ...

Hočem svoje navdušenje prenesti na svoje občinstvo.

Prekmurje ...

Nosim v sebi.

Ljubljana ...

Je mesto po moji meri, ker je majhno, a ima vse, kar imajo velika.

Nebotičnik ...

Zame najlepša stavba v Ljubljani.

Srečo imam ...

Da sem se rodila točno svojim staršem, spoznala Braneta in imam tri čudovite hčere, ki so zrasle v dobre ljudi.

Ljudje me videvajo ...

V gledališču, na Festivalu Ljubljana, na koncertih, po ljubljanskih ulicah, na tržnici, na sestankih in v predavalnicah filozofske fakultete. Pa vsake toliko v Lady. (Nasmeh.)

Verjamem v ...

Človečnost, humanitas.

Nazadnje sem se do solz nasmejala ...

Ko sem prijatelju Jožetu Murkoviču iz trgovine Dekor pokazala štos, kaj pomeni imeti pasjo čeljust.

Psički ...

So nepogrešljivi člani družine, ki me dnevno razveseljujejo in ki me v najbolj kritičnih trenutkih spremljajo kot senca in pazijo name.

Moje tri hčerke ...

So moja največja zmaga v življenju in moj ponos.

Na kosilo bi šla ...

V preteklost, in sicer s cesarjem Svetega rimskega cesarstva Friderikom II. in njegovim najljubšim sokolom Saxom.

Rada se družim ...

Z dobrimi ljudmi, ki bogatijo moje življenje, jaz pa njihovo.

Golf ...

Je pobeg v naravo, zmaga nad Branetom, trenutek za Burberry.

Želim si ...

Biti zdrava.

Brane ...

Čeprav je Brane moj svet, ne najdem besed, s katerimi bi ga lahko opisala. Morda povezano z mislijo filozofa Ludwiga Wittgensteina: So meje mojega jezika res meje mojega sveta?

Kuhanje ...

Je najboljši čas za razmišljanje. Veliko idej dobim za štedilnikom. Seveda se prej ukvarjam s knjigami, članki, študijem, ampak »klikne« mi pa pogosto prav v kuhinji.

Nebeško torto ...

Imajo radi vsi. Melitka, kdaj ti jo naredim?

Če bi lahko, bi živela v času ...

Tukaj in zdaj.

V naslednjem življenju bom ...

Verjela v naslednje življenje.