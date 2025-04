Za špargljevo frtaljo porabili 550 jajc

»Letošnja, 10. tradicionalna šparglijada je bila odlična, izjemno obiskana, predvsem pa polna veselih ljudi. Res sem hvaležna, da nekateri prihajajo že vsa leta in nam pomagajo. Med njimi je tudi Alan Radin, ki je s svojim delom ovekovečil naš trud ter skrbel za družabnost in povezovanje. Sicer pa so naše Škofije daleč naokoli znane po pozitivnem in prijetnem vzdušju,« je misli po letošnji jubilejni šparglijadi strnila predsednica KD Dobra volja Nasiha Cvajdik. Pobrateno društvo iz Vojnika jih je na Škofijah obiskalo tudi letos. Na dan šparglijade so priredili tudi pohod, največ obiskovalcev...