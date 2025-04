Čudež v Arizoni: izginulega malčka skozi puščavo varno pripeljal pes

Po mrzli noči v arizonski puščavi se je pogrešani dveletni deček čudežno znašel na varnem – ne po zaslugi reševalnih ekip, temveč pasjega junaka Buforda. Kot je pojasnil Bufordov lastnik, ni mogel verjeti svojim očem, ko je ob vhodu zagledal psa, ki mirno sedi ob izgubljenem malčku.

Dveletni Allen Boden, ki je v ponedeljek izginil v puščavskem območju ameriške zvezne države Arizona in tam preživel noč, je na varnem, potem ko ga je do ene izmed tamkajšnjih hiš pripeljal pes.

Namestniki šerifa okrožja Yavapai so v ponedeljek prejeli prijavo o izginotju dveletnega dečka, a ga kljub obsežni iskalni akciji niso našli. Šele naslednji dan je bil čuvaj Scottie Dunton, ki živi približno 11 kilometrov stran od otrokovega doma, priča neverjetnemu prizoru. »Slišal sem, da iščejo pogrešanega otroka. Ko sem se peljal z dovoza, sem zagledal svojega psa, kako sedi pri vhodu. Pogledam – in ob njem stoji majhen otrok.«

Obožuje otroke, zato si ne predstavljam, da bi ga pustil samega.

Deček je pojasnil, da je ponoči spal pod drevesom, za katerega pa Dunton meni, da stoji na njegovem pašniku. Verjetno je hodil po trasi pod daljnovodom, a Dunton še vedno ne more verjeti, da je prehodil terensko tako zahtevno območje, na katerem so tudi pume, kojoti in medvedi. Po poročanju medijev so se temperature tisto noč gibale med 5 in 10 stopinj Celzija.

Dunton je dečka vzel k sebi ter mu ponudil hrano in pijačo. Ko ga je vprašal, ali ga je našel njegov pes, je deček odgovoril, da ja.

Buford, križanec med anatolskim ovčarjem in pirenejskim planinskim psom, ki sicer varuje posestvo in preganja kojote, je imel tokrat povsem drugačno nalogo – fantiča je varno pripeljal do hiše. »Obožuje otroke, zato si ne predstavljam, da bi ga pustil samega. Bil sem navdušen, da je deček v redu in da ga je moj pes našel,« je povedal njegov lastnik. Za svoj herojski podvig je Buford prejel prav posebno nagrado – steak.