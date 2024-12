Na meji ustavili 26-letnika, ne boste verjeli, kaj so mu zasegli!

Mladi Slovenec, ki se je s Hrvaške vračal v domovino, na meji ni imel sreče. Policisti so ga namreč ustavili in opravili mejno kontrolo, med postopkom pa so ugotovili, da ima 26-letnik pri sebi 62 ponarejenih bankovcev po 50 evrov.

»Osumljencu, ki je prevažal denar z namenom, da ga na območju Slovenije spravi v obtok kot pravega, so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli ponarejene bankovce. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ponarejanja denarja ga bodo privedli k preiskovalnega sodnika,« je pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

V Sloveniji je ponarejeni denar nameraval spraviti v obtok. FOTO: Pu Novo Mesto

Bankovce dobro preglejte

Policisti ob tem občane pozivajo na previdnost pri poslovanju z gotovino. Še posebej v prihajajočem prazničnem času se zaradi povečanega obsega gotovinskih transakcij poveča tveganje za unovčevanje ponarejenih evrskih bankovcev.

»Pozorni naj bodo predvsem na bankovce za višje zneske. Dobro naj jih pogledajo, otipajo in obrnejo proti svetlobi, tako so namreč ponaredki zaščitnih elementov bolj opazni. Pozorni naj bodo na relief, ki ga ponaredki največkrat nimajo,« je nekaj načinov, kako prepoznati ponarejeni bankovec, nanizala Rangusova.

Ko boste proti svetlobi obrnili in pregledali pristni bankovec, boste na njem videli portretni vodni znak in varnostno nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem znaku pristnega bankovca opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.