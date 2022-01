Na Kaninu se je poškodovala deklica, odpeljal jo je helikopter

Danes ob 11.25 je Regijski center za obveščanje Nova Gorica policijo obvestil, da je na smučišču Kanin (Občina Bovec) zgodila nesreča. V poročilu Policijske uprave Nova Gorica pišejo, da je med smuko po progi Skripi padla in se telesno poškodovala (sum poškodbe hrbtenice) mlajša smučarka (otrok), državljanka Hrvaške. Reševalci na smučišču so poškodovanko oskrbeli, v nadaljevanju pa so jo prevzeli člani dežurne ekipe reševalcev Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) z Brnika in jo z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Glede na dosedanja ugotovljena dejstva so policisti PP Bovec tujo krivdo izključili, so še zapisali v poročilu.