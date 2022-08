Na Goriškem na pločniku okradel starejšo občanko

Policisti PP Nova Gorica so včeraj, 11. avgusta v dopoldanskih urah, na območju Nove Gorice obravnavali obravnaval kaznivo dejanje tatvine na škodo starejše občanke. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznanec pred nekaj dnevi na pločniku pred enim od stanovanjskih blokov pristopil do starejše oškodovanke in jo s pogovorom zamotil ter nato izkoristil njeno trenutno nepazljivost in ji iz torbice, ki jo je nosila čez ramo, odvzel denarnico z vsebino; v njej je oškodovanka imela poleg gotovine tudi bančno kartico in osebne dokumente. Po dejanju je kraj zapustil in odtujene predmete odnesel neznano kam. Okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje.

V zvezi s tovrstnimi varnostnimi dogodki policisti PU Nova Gorica ponovno opozarjajo na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov z namenom preprečevanja morebitnega oškodovanja. Zelo pogosto se namreč dogaja, da so starejši občani še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki s pogovorom oškodovance zamotijo oziroma preusmerijo njihovo pozornost od objekta in premoženja.

Neznanci pogosto tudi nenapovedano prihajajo na njihove domove in ponujajo različne storitve, jih ogovarjajo, da opravijo nakup in podobno. Nemalokrat so žrtve opisanih kaznivih dejanj starejše osebe, ki šele čez nekaj časa ugotovijo, da so bili žrtve premoženjskih kaznivih dejanj in to prijavijo Policiji, kar otežuje nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja. Neznane osebe je treba v teh primerih imeti vedno pod nadzorom, saj nepridipravi pogosto izkoristijo trenutno odsotnost oziroma nepazljivost občanov (ko za krajši čas odidejo v druge prostore po denarnice, kozarec vode) in izvršijo tatvino vrednejših predmetov (gotovina, zlatnina...). Prav tako neznancev oziroma nepovabljenih oseb ne spuščajte v stanovanja oziroma stanovanjske objekte če so na primer vsiljivi, se počutite ogroženi itd. V primeru, če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu: izgled oz. osebni opis storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal, oznake na registracijiv... Storilci kaznivih dejanj že ob prihodu želijo pridobiti zaupanje ljudi, njihov edini cilj pa je, da jim odtujijo različne predmete. Storilci svoje žrtve oziroma kraje, kjer bodo izvršili kaznivo dejanje, pogosto izberejo vnaprej, tako, da jih opazujejo.