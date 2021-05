Na Fužinah goreli avti (FOTO)

7

avtomobilov je zajel ogenj.

Zagorel je audi

Včeraj so bili na delu preiskovalci.

V prestolnici je včeraj ponoči zagorelo. Požar na ljubljanskih Fužinah je povzročil veliko škode, saj je ogenj uničil več vozil. Policisti pa se še ubadajo z vprašanjem vzroka požara. Prebivalce Rusjanovega trga so sirene gasilskih vozil, ki so zatulile, zbudile malo pred eno ponoči.»Ob 0.49 je na Rusjanovem trgu v Ljubljani, na parkirišču pred stanovanjskim blokom, zagorelo osebno vozilo. Ogenj se je hitro razširil na šest osebnih vozil, ki so bila parkirana v bližini. Požar, ki je uničil štiri in poškodoval tri vozila, so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Bizovik,« je poročal republiški center za obveščanje.Več so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. »Danes ponoči smo bili obveščeni, da je na enem izmed parkirišč na območju Most zagorelo vozilo audi A4. Požar se je razširil še na sosednja vozila in je bilo poškodovanih skupno sedem. Posredovali so gasilci, ki so ogenj pogasili, policisti pa so zavarovali kraj dogodka,« je zjutraj poročal, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana. Po njegovih besedah na srečo v dogodku nihče ni bil poškodovan.»Vzrok požara še ni znan. Policisti opravljajo ogled ter zbirajo obvestila. O vseh ugotovljenih okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je še pojasnil tiskovni predstavnik ljubljanskih policistov.