Na električnem skiroju s tremi promili alkohola, prišlo je do nesreče

Brežiški policisti so bili 17. februarja okoli 20. ure obveščeni o padcu voznika električnega skiroja pri Mihalovcu. Opravili so ogled in ugotovili, da je 36-letni voznik električnega skiroja vozil iz smeri Dobove proti Mihalovcu.

Pri Mihalovcu je nato zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad skirojem, trčil v drog javne razsvetljave in padel. Kršitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval po glavi, je imel v litru izdihanega zraka 1,42 miligramov alkohola.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 16. in 19. februarjem posredovali v 205 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 522 klicev.

Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval pešec, dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 16 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 33-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin.

Posredovali so zaradi nesreč pri delu, iskanja pogrešanih oseb, kurjenja v naravnem okolju, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.