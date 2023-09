Na Celovški cesti trčil v semafor in se prevrnil na streho

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je v soboto ob 22.51 na Celovški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča. Osebno vozilo je trčilo v semafor in se pri tem prevrnilo na streho. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom postavili vozilo nazaj na kolesa in očistili po vozišču razlite tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.