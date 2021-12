Na avtocesti trčila tri vozila, štiri osebe poškodovane

Danes ob 18.41 so v bližini Zgornje Hajdine na avtocesti trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Ptuj in Hajdina so zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulatorje, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč pri oskrbi reševalcem NMP Ptuj. V nesreči so bile poškodovane štiri osebe. Oskrbeli so jih in prepeljali v SB Ptuj, poroča uprava za zaščito in reševanje.