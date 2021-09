Na avtocesti trčila tri vozila

V nedeljo okoli 10. ure se je na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko zgodila prometna nesreča, v kateri so bili v naletnem trčenju udeleženi vozniki treh osebnih vozil, so sporočili iz PU Ljubljana. Do nesreče je prišlo, ker je voznica zaradi prekratke razdalje trčila v vozilo, ki se je pred njo ustavilo, to pa je odbilo še v vozilo pred sabo. Pri tem se je lažje poškodoval potnik v vozilu druge udeleženke nesreče.Policisti vodijo prekrškovni postopek.